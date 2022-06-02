О нас

Total Energies: Азербайджанский газ имеет важное значение

Total Energies: Азербайджанский газ имеет важное значение Азербайджанский газ имеет важное значение в обеспечении энергобезопасности.
Энергетика
2 июня 2022 г. 14:37
Total Energies: Азербайджанский газ имеет важное значение

Азербайджанский газ имеет важное значение в обеспечении энергобезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор компании Total Energies по Азербайджану Регис Акут, выступая на конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

Он так же подчеркнул важность поставок азербайджанского газа через Южный газовый коридор (ЮГК).

"Этот форум становится все важнее для объединения усилий для устойчивых энергопоставок. Мы остаемся привержены Каспийскому региону", - сказал он, особо подчеркнув роль Азербайджана в этом вопросе.

Р. Акут отметил, что в 2021 году компания установила свои амбиции по перезапуску, также Total Energies планирует выйти к нулевому балансу выбросов углеводородов (Net zero emissions).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

IRENA: Производство зеленого водорода позволит сократить выбросы углерода на 12%
IRENA: Производство "зеленого" водорода позволит сократить выбросы углерода на 12%
2 июня 2022 г. 14:23
ACWA Power поддержит Азербайджан на пути к зеленому переходу
ACWA Power поддержит Азербайджан на пути к "зеленому" переходу
2 июня 2022 г. 14:15
Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас
Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас
2 июня 2022 г. 14:03
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%
Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%
2 июня 2022 г. 13:33
Обсуждено поэтапное расширение TAP
Обсуждено поэтапное расширение TAP
2 июня 2022 г. 13:22
Украина и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве
Украина и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве
2 июня 2022 г. 13:18
Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ
Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ
2 июня 2022 г. 12:51
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Джавад Овджи: Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа
Джавад Овджи: Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа
2 июня 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi