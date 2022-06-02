Total Energies: Азербайджанский газ имеет важное значение

Азербайджанский газ имеет важное значение в обеспечении энергобезопасности.

Азербайджанский газ имеет важное значение в обеспечении энергобезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор компании Total Energies по Азербайджану Регис Акут, выступая на конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

Он так же подчеркнул важность поставок азербайджанского газа через Южный газовый коридор (ЮГК).

"Этот форум становится все важнее для объединения усилий для устойчивых энергопоставок. Мы остаемся привержены Каспийскому региону", - сказал он, особо подчеркнув роль Азербайджана в этом вопросе.

Р. Акут отметил, что в 2021 году компания установила свои амбиции по перезапуску, также Total Energies планирует выйти к нулевому балансу выбросов углеводородов (Net zero emissions).