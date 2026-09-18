Теймур Алиев: 8 стартапов SOCAR готовы функционировать как отдельные компании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уделяет особое внимание укреплению корпоративной предпринимательской среды и внутренних инновационных механизмов.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Департамента стратегического управления и инноваций SOCAR и ООО "SOCAR İnnovasiya" Теймур Алиев на Baku ID 2026 (Baku Investment Day).

По его словам, в рамках первой инновационной программы, реализованной внутри компании, в течение 3 месяцев с момента объявления было подано более 240 заявок и идей.

"В настоящее время внутри компании функционируют 8 стартапов, которые можно выделить в форме самостоятельных компаний или сохранить как внутренний продукт", - сказал он.

Алиев также добавил, что SOCAR не ограничивается лишь внутренними возможностями и готова к сотрудничеству как с местными, так и с международными стартапами.