Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Теймур Алиев: 8 стартапов SOCAR готовы функционировать как отдельные компании

    Энергетика
    • 18 сентября, 2026
    • 14:14
    Теймур Алиев: 8 стартапов SOCAR готовы функционировать как отдельные компании

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уделяет особое внимание укреплению корпоративной предпринимательской среды и внутренних инновационных механизмов.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Департамента стратегического управления и инноваций SOCAR и ООО "SOCAR İnnovasiya" Теймур Алиев на Baku ID 2026 (Baku Investment Day).

    По его словам, в рамках первой инновационной программы, реализованной внутри компании, в течение 3 месяцев с момента объявления было подано более 240 заявок и идей.

    "В настоящее время внутри компании функционируют 8 стартапов, которые можно выделить в форме самостоятельных компаний или сохранить как внутренний продукт", - сказал он.

    Алиев также добавил, что SOCAR не ограничивается лишь внутренними возможностями и готова к сотрудничеству как с местными, так и с международными стартапами.

    Теймур Алиев Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Teymur Əliyev: "SOCAR-ın 8 startapı ayrıca şirkət kimi fəaliyyət göstərməyə hazırdır"
    SOCAR expands corporate entrepreneurship and innovation programs

    Последние новости

    14:54

    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вошли в состав сборной на ЧМ по дзюдо в Баку

    Индивидуальные
    14:53

    США призвали Чехию увеличить вклад в коллективную оборону НАТО

    Другие страны
    14:48

    ЕБРР готов выделить до $158 млн на проект при поддержке Азербайджано-Узбекского инвестфонда

    Финансы
    14:34

    Фицо отменил поездку в Украину из-за болезни

    Другие страны
    14:29

    Глава ЕК отправится в тур по Западным Балканам

    Другие страны
    14:26

    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием 6 автомобилей

    Происшествия
    14:18
    Фото

    Фуад Нагиев: Туризм в Азербайджане находится на зрелом этапе развития

    Туризм
    14:14

    Теймур Алиев: 8 стартапов SOCAR готовы функционировать как отдельные компании

    Энергетика
    14:13

    В Новороссийске при столкновении маршрутки с автобусом пострадали 12 человек

    Другие страны
    Лента новостей