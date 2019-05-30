SOCAR и "Татнефть" могут совместно выйти на рынки третьих стран

Азербайджанская госкомпания SOCAR и российская компания «Татнефть» подписали контракт о поставках продукции нефтепромысловой химии.

Как передает Report, документ подписан в ходе проходящей в Баку выставки и конференции Caspian Oil and Gas – 2019.

«Мы приехали в Азербайджан впервые, - сказал представитель татарстанской компании. - Наша компания открыта для сотрудничества в области разработки месторождений. Мы ищем новых партнеров, новые рынки сбыта. "Татнефть" опытная компания, за плечами 75 лет добычи нефти. Мы имеем определенный опыт в разработке и переработке нефти, производстве нефтепромыслового оборудования, нефтехимии, нефтепромысловой химии и так далее. Поэтому здесь мы находимся для поиска точек соприкосновения с Госнефтекомпанией Азербайджана".

В Татарстане месторождения находятся на поздних стадиях разработки. Поэтому, "Татнефть", имея определенный опыт в работе с подобными структурами, хочет предложить SOCAR услуги по разработке месторождений в Азербайджане.

«Это доразработка существующих месторождений, переоценка запасов, 3D-моделирование месторождений. Мы хотим предложить свои услуги в том, чтобы как можно больше извлечь нефти из "зрелого" месторождения, - отметил представитель российской компании. - На следующий год, возможно, поговорим и о сотрудничестве с SOCAR на рынке третьих стран».