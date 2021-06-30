Тарифный совет о ценах на природный газ

Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного совета.

Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного совета.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на заседании было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и принято соответствующее решение.

SOCAR обратился к Совету с предложением повысить оптовые и розничные цены на природный газ в стране. В качестве причины пересмотра тарифа на природный газ в обращении указывается рост расходов в результате увеличения потребления, расширения сферы газоснабжения и увеличения числа абонентов почти на 18%. Низкий тариф для населения и рост объема потребления на душу населения по сравнению с 2017 годом, когда вступило в силу последнее тарифное регулирование, примерно с 1,3 тыс. кубометров до 1,6 тыс. кубометров, а общего объема потребления - с 2,7 млрд кубометров до 3,7 млрд кубометров, ведут к дальнейшему увеличению убытков в сфере газоснабжения, которые покрываются за счет государственного бюджета. Это создало необходимость в повышении тарифов для роста уровня обслуживания, устранения зависимости от госбюджета и обеспечения инвестиций, а также для полного покрытия расходов на производство и поставку потребляемого природного газа.

В ходе обсуждений, проведенных на заседании Тарифного совета, были рассмотрены различные варианты повышения тарифов. Единогласным решением членов совета, на основе проводимой государством социально-ориентированной политики, предпочтение было отдано модели, отвечающей интересам малообеспеченной части населения. Таким образом, тариф на часть годового объема потребления природного газа до 1 200 м3 (включительно 1 200 м3) для примерно 51% абонентов категории "население" (5 млн человек), не изменился и сохранен на текущем уровне (10 гяпиков за 1 куб. м). Для части объема потребления в 1 200 - 2 500 м3 (включительно 2 500 м3) установлен тариф в размере 20 гяпиков за 1 куб. м, а свыше 2 500 м3 - 25 гяпиков. Тарифная система, установленная для абонентов категории "население", подтолкнет жильцов домов с большой площадью к использованию более экономичных систем отопления.

Принятая модель повышения тарифов предполагает сохранение льготной тарифной системы по ряду направлений. Тариф на природный газ для промышленного и сельскохозяйственного секторов сохранен на уровне 20 гяпиков. Также во избежание роста тарифов на электроэнергию, вырабатываемую с использованием природного газа, тариф на природный газ, поставляемый электростанциям, был изменен с 12 до 13 гяпиков, увеличившись всего на 1 гяпик.

В целях обеспечения устойчивости функционирования системы теплоснабжения, работающей на природном газе, а также оптимизации расходов граждан страны на использование системы отопления, тариф на природный газ для ОАО "Азеристиликтеджхизат" и котельных жилых домов снижен с 20 до 13 гяпиков.

В то же время тариф на природный газ на газозаправочных станциях, был снижен с 20 до 13 гяпиков.

Поскольку в других областях (торговля, услуги и пр.) прибыльная деятельность в меньшей зависимости от тарифов на природный газ, здесь тарифы были увеличены на 5 гяпиков.

Решение вступает в силу завтра.