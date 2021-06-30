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Тарифный совет о ценах на природный газ

Тарифный совет о ценах на природный газ Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного совета.
Энергетика
30 июня 2021 г. 17:21
Тарифный совет о ценах на природный газ

Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного совета.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на заседании было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и принято соответствующее решение.

SOCAR обратился к Совету с предложением повысить оптовые и розничные цены на природный газ в стране. В качестве причины пересмотра тарифа на природный газ в обращении указывается рост расходов в результате увеличения потребления, расширения сферы газоснабжения и увеличения числа абонентов почти на 18%. Низкий тариф для населения и рост объема потребления на душу населения по сравнению с 2017 годом, когда вступило в силу последнее тарифное регулирование, примерно с 1,3 тыс. кубометров до 1,6 тыс. кубометров, а общего объема потребления - с 2,7 млрд кубометров до 3,7 млрд кубометров, ведут к дальнейшему увеличению убытков в сфере газоснабжения, которые покрываются за счет государственного бюджета. Это создало необходимость в повышении тарифов для роста уровня обслуживания, устранения зависимости от госбюджета и обеспечения инвестиций, а также для полного покрытия расходов на производство и поставку потребляемого природного газа.

В ходе обсуждений, проведенных на заседании Тарифного совета, были рассмотрены различные варианты повышения тарифов. Единогласным решением членов совета, на основе проводимой государством социально-ориентированной политики, предпочтение было отдано модели, отвечающей интересам малообеспеченной части населения. Таким образом, тариф на часть годового объема потребления природного газа до 1 200 м3 (включительно 1 200 м3) для примерно 51% абонентов категории "население" (5 млн человек), не изменился и сохранен на текущем уровне (10 гяпиков за 1 куб. м). Для части объема потребления в 1 200 - 2 500 м3 (включительно 2 500 м3) установлен тариф в размере 20 гяпиков за 1 куб. м, а свыше 2 500 м3 - 25 гяпиков. Тарифная система, установленная для абонентов категории "население", подтолкнет жильцов домов с большой площадью к использованию более экономичных систем отопления.

Принятая модель повышения тарифов предполагает сохранение льготной тарифной системы по ряду направлений. Тариф на природный газ для промышленного и сельскохозяйственного секторов сохранен на уровне 20 гяпиков. Также во избежание роста тарифов на электроэнергию, вырабатываемую с использованием природного газа, тариф на природный газ, поставляемый электростанциям, был изменен с 12 до 13 гяпиков, увеличившись всего на 1 гяпик.

В целях обеспечения устойчивости функционирования системы теплоснабжения, работающей на природном газе, а также оптимизации расходов граждан страны на использование системы отопления, тариф на природный газ для ОАО "Азеристиликтеджхизат" и котельных жилых домов снижен с 20 до 13 гяпиков.

В то же время тариф на природный газ на газозаправочных станциях, был снижен с 20 до 13 гяпиков.

Поскольку в других областях (торговля, услуги и пр.) прибыльная деятельность в меньшей зависимости от тарифов на природный газ, здесь тарифы были увеличены на 5 гяпиков.

Решение вступает в силу завтра.

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Версия на английском языке Tariff Council makes decision on natural gas prices
Версия на азербайджанском языке Tarif Şurası təbii qazın qiymətləri ilə bağlı qərar qəbul edib

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