​TANAP и провинция Кыршехир подпишут протокол

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Руководство провинции Кыршехир приняло решение о подписании протокола с компанией TANAP Doğalgaz İletim A.Ş., осуществляющей прокладку Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Как сообщает Report, об этом заявил глава законодательного собрания провинции Шуайип Сойсал.

По словам Ш.Сойсала, протокол охватывает вопросы реконструкции инфраструктуры провинции: "В рамках протокола TANAP Doğalgaz İletim A.Ş берет на себя обязательство по реконструкции дорог, водопроводных и канализационных линий, разрушенных в ходе прокладки TANAP на территории провинции".