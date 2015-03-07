Сырая нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 2,23%, или 1,15 долларов и составила 49,61 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 1,26%, или 0,75 долларов и составила 59,73 долларов за баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-ой год составит 57 долларов за баррель.