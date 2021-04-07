Суверенный фонд Норвегии впервые инвестировал в "зеленую" энергетику

Сумма сделки составляет 1,375 миллиарда евро

Суверенный фонд Норвегии Norges Bank Investment Management (NMIB) впервые инвестировал в проект возобновляемых источников энергии (ВИЭ), купив долю в размере 50% в морском ветропарке в Нидерландах почти за 1,4 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении фонда.

"NMIB подписал соглашение о приобретении 50-процентной доли в морском ветропарке Borssele 1 & 2, расположенном в Нидерландах. Соглашение было подписано 7 апреля, завершение сделки ожидается во втором или третьем квартале 2021 года", — говорится в сообщении.

Сумма сделки составляет 1,375 миллиарда евро. Продавцом доли выступает компания Orsted A/S, которая также продолжит владеть долей в указанном ветропарке и останется его оператором. Установленная мощность ветропарка Borssele 1 & 2 составляет 752 МВт, он производит электроэнергию в объеме, эквивалентном годовому потреблению примерно одним миллионом домохозяйств в Нидерландах.

"Мы рады совершить первую инвестицию в инфраструктуру для возобновляемой энергетики и сотрудничать с Orsted как с лидером рынка морской ветроэнергетики. Borssele 1 & 2 — это высококачественный актив морской ветроэнергетики, и приобретение доли в нем отвечает нашей стратегии по созданию портфеля высококачественных активов мощностей по выработке ветряной и солнечной энергии", — приводятся в релизе слова директора по управлению активами NMIB Мие Хольстад (Mie Holstad).

Власти Норвегии дали разрешение суверенному фонду страны на инвестиции в инфраструктуру возобновляемой энергетики в 2019 году.

Суверенный фонд Норвегии, или NBIM — инвестиционное управление Центрального банка Норвегии (Norges Bank), отвечающее за деятельность по управлению активами; является одним из крупнейших в мире инвестиционных фондов. NBIM управляет Государственным пенсионным фондом Норвегии и большей частью валютных резервов ЦБ страны. Среди прочих, фонд владеет бумагами таких компаний как Microsoft, Apple, Nestle SA, Alphabet, Amazon, Royal Dutch Shell, Novartis, Facebook.