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Строительство гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" близится к завершению

Строительство гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" близится к завершению Строительство гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" завершено на 96%.
Энергетика
14 марта 2024 г. 14:02
Строительство гидроузлов Худаферин и Гыз Галасы близится к завершению

Строительство гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" завершено на 96%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов на месте ознакомился с ходом строительства гидроузлов на реке Араз в Джебраильском районе.

Суммарная мощность двух ГЭС, расположенных на границе с Ираном, составляет 280 МВт ("Худаферин" - 200 МВт, "Гыз галасы" - 80 МВт). Ожидается, что обе электростанции будут производить 716 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно, из которых 358 млн кВт/ч, по принципу 50/50, придется на Азербайджан и столько же на Иран.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Xudafərin” və “Qız Qalası” hidroqovşaqlarında işlərin 96 %-i yekunlaşıb

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