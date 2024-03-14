Строительство гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" близится к завершению

Строительство гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" завершено на 96%.

Строительство гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" завершено на 96%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов на месте ознакомился с ходом строительства гидроузлов на реке Араз в Джебраильском районе.

Суммарная мощность двух ГЭС, расположенных на границе с Ираном, составляет 280 МВт ("Худаферин" - 200 МВт, "Гыз галасы" - 80 МВт). Ожидается, что обе электростанции будут производить 716 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно, из которых 358 млн кВт/ч, по принципу 50/50, придется на Азербайджан и столько же на Иран.