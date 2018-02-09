Строительство "Северного потока - 2" может начаться в 2018 году

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Компания Nord Stream 2 AG рассчитывает получить все разрешения и начать строительство трубопровода "Северный поток - 2" в текущем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг в опубликованном в четверг вечером интервью газете Die Welt.

"Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить начало [строительства] в 2018 году, - сказал он. - Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров по договору".

Варниг напомнил, что сейчас ожидается получение разрешений на строительство от ряда стран.