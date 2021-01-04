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Страны ОПЕК+ выступили за продление нынешних уровней добычи на февраль

Страны ОПЕК+ выступили за продление нынешних уровней добычи на февраль Почти все страны ОПЕК+ на пятом часу переговоров склонились к тому, чтобы не увеличивать добычу нефти в феврале еще на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) за исключением России и Казахстана.
Энергетика
4 января 2021 г. 21:05
Страны ОПЕК+ выступили за продление нынешних уровней добычи на февраль

Почти все страны ОПЕК+ на пятом часу переговоров склонились к тому, чтобы не увеличивать добычу нефти в феврале еще на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) за исключением России и Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС источники, участвующие в переговорах.

"Большинство выступают за продление", - сказал один из собеседников, отвечая на соответствующий вопрос. Другой добавил, что все страны за исключением России и Казахстана поддержали необходимость сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти в 7,2 млн б/с и в феврале.

При этом министры не обсуждают каких-либо промежуточных вариантов, добавили собеседники ТАСС.

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