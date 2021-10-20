Страны ЕС обсудят энергокризис в Брюсселе

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 21 октября в Брюсселе обсудят энергетический кризис.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 21 октября в Брюсселе обсудят энергетический кризис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"То, что вопрос энергетического кризиса будет обсуждаться, мы объявили пару недель назад. Еврокомиссия предложила инструменты и меры, которые будут обсуждаться, чтобы посмотреть, можем ли мы ограничить рост цен", - сказал он, подчеркнув, что "это будет стратегическая дискуссия".

По словам дипломата, лидеры ЕС будут обсуждать как краткосрочные меры борьбы с энергетическим кризисом, так и долгосрочные. "Цены на газ говорят о том, что нам нужно стать более независимыми в сфере энергетики. Сокращение цен, больше инвестиций - долгосрочная цель, которую будем обсуждать. Краткосрочные же меры по снижению цен должны быть скорее национальными", - добавил он.