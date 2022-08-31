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Страны Балтии договорились расширить мощности ветроэнергетики в семь раз

Страны Балтии договорились расширить мощности ветроэнергетики в семь раз Ряд стран региона Балтийского моря договорился ускорить постепенный отказ от российских энергоносителей и развивать ветроэнергетические мощности в Балтийском море, чтобы в срок до 2030 года увеличить их в 7 раз
Энергетика
31 августа 2022 г. 12:19
Страны Балтии договорились расширить мощности ветроэнергетики в семь раз

Ряд стран региона Балтийского моря договорился ускорить постепенный отказ от российских энергоносителей и развивать ветроэнергетические мощности в Балтийском море, чтобы в срок до 2030 года увеличить их в 7 раз – с 2,8 тыс. МВт до, как минимум, 19,6 тыс. МВт.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", согласно министерству энергетики Литвы, соответствующая декларация была подписана министрами энергетики Польши, Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Эстонии, Латвии и самой Литвы на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря.

В документе оговаривается, что в ближайшие годы внимание участников будет направлено на расширение сотрудничества в сфере импорта сжиженного природного газа (СПГ), включая строительство необходимой инфраструктуры, такой как порты и СПГ-терминалы.

"Нам необходимо создать тесно интегрированный, хорошо связанный региональный энергетический рынок, чтобы обеспечить бесперебойные поставки энергии, доступные цены для наших потребителей. Мы договорились двигаться в направлении большей интеграции рынка, потому что только так мы можем повысить нашу безопасность и конкурентоспособность", - сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

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