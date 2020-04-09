Страны ОПЕК+ начали видеоконференцию по стабилизации нефтяного рынка

Страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, а также государства вне альянса начали заседание, на котором планируется возобновить диалог по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Примечательно, что в этот раз встреча пройдет в новом формате видеоконференции из-за мер безопасности в связи с, опять же, пандемией. Как ожидается, каждый министр энергетики будет выступать из рабочего кабинета в своей стране. Трансляция для прессы не планируется.Как сообщил в четверг источник РИА Новости, свое участие во встрече подтвердили такие страны, не входящие в ОПЕК+, как Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго. На заседание приглашали также США, Великобританию, Канаду, Бразилию, Колумбию, Норвегию, Эквадор и Чад, однако ясности по их участию нет.

Минэнерго РФ сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче. Ранее Россия заявляла, что сократить добычу нефти в мире нужно на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня первого квартала при участии таких стран, как США. По неофициальной информации, на Россию при этом придется сокращение на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Саудовская Аравия, согласно данным источника агентства Reuters, готова сократить добычу намиллиона баррелей в сутки от рекордного апрельского уровня вмиллиона баррелей в сутки.Напомним, что на встрече в марте, также посвященной мерам поддержки рынка, страны ОПЕК+ не смогли преодолеть разногласия по будущему сделки. Тогда консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи намиллиона баррелей в сутки. Заседание завершилось распадом сделки и ускорением падения цен на нефть.