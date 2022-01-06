Стоимость газа в Европе превышает 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1 100 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1 100 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов чуть превысила 1 140 долларов, затем снизилась до 1 100 долларов.

Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2 190,4 доллара. Котировки в последний день 2021 года впервые с 10 ноября опустились ниже отметки в 800 долларов.

Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.