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Стоимость газа в Европе превышает 1100 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превышает 1100 долларов за тысячу кубометров Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1 100 долларов США за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
6 января 2022 г. 13:05
Стоимость газа в Европе превышает 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1 100 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов чуть превысила 1 140 долларов, затем снизилась до 1 100 долларов.

Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2 190,4 доллара. Котировки в последний день 2021 года впервые с 10 ноября опустились ниже отметки в 800 долларов.

Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.

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