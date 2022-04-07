Стоимость газа в Европе незначительно снизилась

Цены на газ в Европе в четверг утром продемонстрировали негативную динамику, снизившись до уровня ниже 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в четверг утром продемонстрировали негативную динамику, снизившись до уровня ниже 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1 194,3 доллара, снизившись к расчетной цене среды на 1,5%.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность после того, как начались боевые действия в Украине.

В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по 3 900 долларов, а к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1 100 долларов.