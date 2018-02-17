Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ США в марте проведут крупнейшие в истории торги по участкам нефти и газа на шельфе.

Как передает Report со ссылкой на ПРАЙМ, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Продажа прав на проведение разведки и разработки ресурсов участков общей площадью 77,2 миллиона акров (более 31 млн гектаров) в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида пройдет 21 марта. Речь идет обо всех доступных участках на федеральной территории Мексиканского залива, отмечает министерство.

Это будут вторые торги в рамках соответствующей продажи на 2017-2022 год. Проведенная почти год назад распродажа не вызвала серьезного интереса у компаний. На торги, которые состоятся в Новом Орлеане, выставляется 14,8 тысяч блоков.