США увеличили поставки СПГ в Европу вдвое

США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое, до 70 млрд кубометров.

США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое, до 70 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель госсекретаря США по энергетике, экс-посол США в Украине и Греции Джеффри Пайетт на первом Форуме Восточной Македонии и Фраки в Александруполисе.

По его словам, американский СПГ стал важным фактором для диверсификации источников энергии для Европы. Производители смогли "мобилизовать" СПГ в ответ на потребности, возникшие в связи с кризисом в Украине.

"США отправили в Европу более 70 млрд кубометров СПГ, что вдвое больше, чем в предыдущем году, и большая часть этого груза прошла через Грецию. Экспортный потенциал СПГ США, по оценкам, увеличится примерно на 50% к 2025 году на основе лицензированных и находящихся в стадии разработки проектов", - сказал он, отметив, что наряду с Катаром страна останется крупнейшим экспортером СПГ в ближайшие годы.

"Это также связано с плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU) Александруполиса, который является еще одним важным фактором устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы", - сказал Пайетт.

По его словам, этот проект касается не только Греции, но и всего региона. Пайетт сказал, что Александруполис приобретает очень важную роль как в качестве регионального игрока в энергетике, так и в качестве ворот к безопасности и сотрудничеству в широком регионе.