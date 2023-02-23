О нас

США увеличили поставки СПГ в Европу вдвое

США увеличили поставки СПГ в Европу вдвое США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое, до 70 млрд кубометров.
Энергетика
23 февраля 2023 г. 15:01
США увеличили поставки СПГ в Европу вдвое

США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое, до 70 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель госсекретаря США по энергетике, экс-посол США в Украине и Греции Джеффри Пайетт на первом Форуме Восточной Македонии и Фраки в Александруполисе.

По его словам, американский СПГ стал важным фактором для диверсификации источников энергии для Европы. Производители смогли "мобилизовать" СПГ в ответ на потребности, возникшие в связи с кризисом в Украине.

"США отправили в Европу более 70 млрд кубометров СПГ, что вдвое больше, чем в предыдущем году, и большая часть этого груза прошла через Грецию. Экспортный потенциал СПГ США, по оценкам, увеличится примерно на 50% к 2025 году на основе лицензированных и находящихся в стадии разработки проектов", - сказал он, отметив, что наряду с Катаром страна останется крупнейшим экспортером СПГ в ближайшие годы.

"Это также связано с плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU) Александруполиса, который является еще одним важным фактором устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы", - сказал Пайетт.

По его словам, этот проект касается не только Греции, но и всего региона. Пайетт сказал, что Александруполис приобретает очень важную роль как в качестве регионального игрока в энергетике, так и в качестве ворот к безопасности и сотрудничеству в широком регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US doubles LNG supplies to Europe

Другие новости из категории

Цены на нефть выросли после двух сессий снижения
Цены на нефть выросли после двух сессий снижения
23 февраля 2023 г. 15:43
Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%
Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%
23 февраля 2023 г. 12:43
Сахиб Алекперов: Завершаются переговоры с BP о строительстве СЭС в Джебраиле
Сахиб Алекперов: Завершаются переговоры с BP о строительстве СЭС в Джебраиле
23 февраля 2023 г. 11:58
В Азербайджане разработан стандарт по продаже и эксплуатации энергопотребляющих устройств
В Азербайджане разработан стандарт по продаже и эксплуатации энергопотребляющих устройств
23 февраля 2023 г. 11:41
Wintershall списала свою долю в операторе Северного потока после повреждений
Wintershall списала свою долю в операторе "Северного потока" после повреждений
23 февраля 2023 г. 11:30
Газпром подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 23 февраля
"Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 23 февраля
23 февраля 2023 г. 11:16
S&P оценил влияние землетрясения в Турции на поставки нефти из Азербайджана
S&P оценил влияние землетрясения в Турции на поставки нефти из Азербайджана
23 февраля 2023 г. 10:55
Азербайджанская нефть подешевела на 2 доллара 
Азербайджанская нефть подешевела на 2 доллара 
23 февраля 2023 г. 09:19
Цены на нефть продолжили снижение в ожидании решения ФРС США
Цены на нефть продолжили снижение в ожидании решения ФРС США
22 февраля 2023 г. 19:52
Рассмотрены возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями
ФотоРассмотрены возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями
22 февраля 2023 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi