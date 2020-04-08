США снизили прогноз по нефтедобыче

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с мартовским прогнозом, до 11,8 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году.

В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн баррелей в сутки, до 11,1 млн баррелей в сутки.