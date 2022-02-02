США признают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы

Соединенные Штаты признают значительный вклад Азербайджана в европейскую энергетическую диверсификацию посредством Южного газового коридора (ЮГК). Об этом Report сказал представитель посольства США в Азербайджане.

Соединенные Штаты признают значительный вклад Азербайджана в обеспечение энергетической диверсификации Европы посредством Южного газового коридора (ЮГК). Об этом Report заявили в посольстве США в Азербайджане.

"Соединенные Штаты ценят тридцатилетнее партнерство с Азербайджаном в области экономики, энергетики и сотрудничества в области безопасности. Мы признаем значительный вклад Азербайджана в европейскую энергетическую диверсификацию посредством Южного газового коридора", - заявили в посольстве.

Как заявили в посольстве, постоянная поддержка оказываемая США и ЕС коридору была частью долгосрочной цели по повышению энергетической безопасности Европы, а также поддержке усилий страны по декарбонизации и диверсификации поставок газа в Европу.

Говоря о VIII заседании Консультативного совета ЮГК, в посольстве отметили, что Соединенные Штаты будут лично представлены на нем делегацией посольства, в том числе послом в Азербайджане Эрлом Литценбергером и членами группы по экономике и энергетике.

Восьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоится 4 февраля в Баку. Как и в предыдущие годы, ожидается участие всех компаний-участников Южного газового коридора, включая SOCAR, BP, TPAO и других, а также представителей таких стран, как Турция, Грузия, Болгария, Италия, Великобритания, США, Греция и Албания. Среди потенциальных участников Сербия, Румыния, Хорватия, Черногория, Венгрия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, не исключено участие представителей и других стран.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.