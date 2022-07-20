США при Трампе продали Китаю 500 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа продала 500 тыс. баррелей нефти из своего стратегического национального резерва китайскому нефтегазовому гиганту PetroChina в 2017 году.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа продала 500 тыс. баррелей нефти из своего стратегического национального резерва китайскому нефтегазовому гиганту PetroChina в 2017 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду портал Axios.

"Согласно данным Министерства энергетики США, прошлая администрация продала полмиллиона баррелей нефти из стратегического запаса США компании PetroChina в первый год пребывания Трампа у власти", - пишет издание.

Несмотря на это, Трамп подверг критике недавнее решение Белого дома продать 950 тыс. баррелей нефти компании Unipec, которая является дочерней структурой китайской нефтехимическая корпорации Sinopec, напоминает Axios. Представители Конгресса США от Республиканской партии обвиняют Байдена в растрате национального запаса и "требуют расследовать эту сделку", отмечая, что одним из инвесторов Unipec был сын Байдена Хантер.

"Их [республиканцев] лицемерие заключается в том, что они обвиняют администрацию Байдена ровно в том, чем занимался Трамп. Такая позиция свидетельствует о готовности использовать ложь для нападок на президента", - приводит портал слова специального помощника Байдена и бывшего пресс-секретаря вице-президента США Камалы Харрис Иэна Сэмса.

Байден 31 марта объявил, что Соединенные Штаты будут высвобождать из стратегического национального резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода, чтобы сдержать рост цен на мировом рынке энергоносителей. В июне агентство Bloomberg сообщило, что за последний год Вашингтон высвободил около 115 млн баррелей из нефтяного запаса. По мнению агентства, в случае сохранения такого темпа резерв США может достичь к концу октября 40-летнего минимума - 358 млн баррелей.