США назвали "Южный газовый коридор" альтернативой российскому газу в Европе

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Государственный департамент США "решительно поддерживает" проект "Южный газовый коридор", который сможет составить серьезную конкуренцию российскому газу в части поставок в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос.

"Соединенные Штаты выступают против предполагаемого проекта "Северный поток-2", - сказал Капмос. По его словам, этот проект "подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе" и особенно это затронет Украину.

"Что касается альтернативных источников энергии, мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в целях повышения энергетической безопасности путем содействия в диверсификации поставок топлива по его видам, маршрутам и странам поставщикам. Например, Соединенные Штаты решительно поддерживают проект "Южный газовый коридор", который будет диверсифицировать импорт газа в Европе посредством крупных поставок газа с Каспийского региона уже в 2019-2020 годах", - сказал он.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.