США и Саудовская Аравия обсудили поставки нефти

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Американские дипломаты встретились в Джидде с министром энергетики Саудовской Аравии и обсудили вопросы сохранения уровня поставок нефти на фоне введения санкций США против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Представители госдепа встретились с саудовским министром энергетики Халидом аль-Фалихом в Джидде, чтобы обсудить сохранение уровня поставки нефти на рынки для избежания волатильности, и обсудить координацию нефтяных санкций США для лишения иранского режима источников финансирования терроризма", — написала Науэрт в Twitter.