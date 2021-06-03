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SOCAR вошла в тройку лучших компаний топливной промышленности Украины

SOCAR вошла в тройку лучших компаний топливной промышленности Украины Рейтинговая организация "Репутационные активисты", объединяющая более 650 компаний Украины, объявила итоги 2020 года. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вошла в тройку лучших компаний топливной промышленности в категории розничной торг
Энергетика
3 июня 2021 г. 14:00
SOCAR вошла в тройку лучших компаний топливной промышленности Украины

Рейтинговая организация "Репутационные активисты", объединяющая более 650 компаний Украины, объявила итоги 2020 года. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вошла в тройку лучших компаний топливной промышленности в категории розничной торговли нефтепродуктами.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания считает залогом своего успеха удовлетворенность клиентов и экспертов качеством топлива, уровень инноваций и сервиса, а также реконструкцию фонтана перед Национальным театром оперы и балета, социальным проектам, таким как поддержка инициативы местной полиции "Пристегните ремни безопасности и не бойтесь!", меры против COVID-19.

Созданная в 2015 году организация "Репутационные активисты" в настоящее время является одной из самых авторитетных рейтинговых организаций Украины, определяет рейтинговую таблицу по 45 номинациям. Уровень рейтинга определяется независимыми экспертами по 5 критериям и отражает устойчивость репутации компании, имиджевый капитал, корпоративную социальную ответственность, медиа-активность, инновационный подход и антикризисную устойчивость.

Основным направлением деятельности SOCAR Energy Ukraine является развитие сети АЗС на территории Украины, организация оптовых продаж бензина и нефтепродуктов. В Одесской, Николаевской областях Украины и в Киеве действует 61 заправочная станция, принадлежащая SOCAR Energy Ukraine.

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Версия на английском языке SOCAR among top three best fuel companies in Ukraine
Версия на азербайджанском языке SOCAR Ukraynada ən yaxşı yanacaq sənayesi şirkətlərinin ilk üçlüyünə daxil olub

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