SOCAR вошла в тройку лучших компаний топливной промышленности Украины

Рейтинговая организация "Репутационные активисты", объединяющая более 650 компаний Украины, объявила итоги 2020 года. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вошла в тройку лучших компаний топливной промышленности в категории розничной торг

Рейтинговая организация "Репутационные активисты", объединяющая более 650 компаний Украины, объявила итоги 2020 года. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вошла в тройку лучших компаний топливной промышленности в категории розничной торговли нефтепродуктами.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания считает залогом своего успеха удовлетворенность клиентов и экспертов качеством топлива, уровень инноваций и сервиса, а также реконструкцию фонтана перед Национальным театром оперы и балета, социальным проектам, таким как поддержка инициативы местной полиции "Пристегните ремни безопасности и не бойтесь!", меры против COVID-19.

Созданная в 2015 году организация "Репутационные активисты" в настоящее время является одной из самых авторитетных рейтинговых организаций Украины, определяет рейтинговую таблицу по 45 номинациям. Уровень рейтинга определяется независимыми экспертами по 5 критериям и отражает устойчивость репутации компании, имиджевый капитал, корпоративную социальную ответственность, медиа-активность, инновационный подход и антикризисную устойчивость.

Основным направлением деятельности SOCAR Energy Ukraine является развитие сети АЗС на территории Украины, организация оптовых продаж бензина и нефтепродуктов. В Одесской, Николаевской областях Украины и в Киеве действует 61 заправочная станция, принадлежащая SOCAR Energy Ukraine.