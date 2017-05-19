SOCAR в этом году добыл 2 млрд кубометров газа

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла 1 957,5 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на апрель пришлось 494,8 млн кубометров всего объема добычи.

Отметим, что в январе SOCAR добыл 508,3 млн тонн, в феврале 450 млн тонн, в марте 504,4 млн кубометров газа.

Добыча по Азербайджану составила в январе 2 472,4 млн, в феврале 2 222,3 млн, в марте 2 201,3 млн, в апреле 2 366, 2 млн кубометров газа.