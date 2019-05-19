​SOCAR увеличит добычу нефти в Кашкадарье

Азербайджанская госкомпания SOCAR увеличит добычу нефти в Кашкадарьинской области Узбекистана.

Соответствующее соглашение было подписано между АО «Узбекнефтегаз» и подразделением SOCAR - ООО «НИПИ НЕФТЕГАЗ» в Ташкенте, передает Report со ссылкой на местные СМИ.

Документ определяет основные условия сотрудничества по увеличению добычи углеводородов на месторождениях Гарбий Ташли и Шаркий Ташли, Шимолий Шуртан и Гармистон Республики Узбекистан с применением передовых методов и технологий компании «SOCAR».

Стоит отметить, что это первый подобный проект АО «Узбекнефтегаз» с азербайджанской «SOCAR». Договоренности о совместной его реализации были достигнуты на Международной выставке и конференции «Нефть и газ Узбекистана OGU -2018». Был подписан Меморандум о взаимопонимании, который стал основой для налаживания тесного партнерства с мировой нефтегазовой компанией.

Развитие сотрудничества двух компаний позволит увеличить добычу углеводородов в Узбекистане и скажется на повышении социально-экономического развития Кашкадарьинской области.