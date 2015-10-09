​SOCAR увеличил добычу газа на 6%

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-августе 2015 года добыла 4 580,8 млн. кубометров газа.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за первые 8 месяцев этого года добыча природного газа сократилась на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На август приходится 603,4 млн. кубометров от общего объема добычи за 8 месяцев этого года. Добыча газа в августе увеличилась на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.