​SOCAR: Увеличение доли в АЧГ зависит от коммерческих условий

Увеличение доли Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в проекте разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, зависит от цены и коммерческих условий.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев.

"Мы с партнерами полагаем, что совместные предложения по выставляемым на продажу долям будут более продуманными. Наше намерение состоит в совместном с партнерами приобретении доли".

Отметим, что президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил сегодня о намерении партнеров АЧГ принять участие в тендере на покупку доли компаний ExxonMobil и Chevron в проекте разработки блока месторождений. По его словам, SOCAR и партнеры сегодня приняли решение по данному вопросу.

В декабре прошлого года ExxonMobil заявила о намерении продать 6,79%-ную долю в АЧГ, а Chevron - 9,57%-ную долю в этом проекте и 8,9%-ную долю в проекте экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В сентябре 2017 года соглашение продлено до 2049 года.