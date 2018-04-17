SOCAR Turkey Energy приобрела долю в TANAP

Эскишехир. 17 апреля. REPORT.AZ/ "SOCAR Turkey Energy, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции, стала акционером проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного транспортировать азербайджанский газ в Турцию, и далее в Европу".

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, процесс подготовки к покупке 7% акций TANAP завершился в конце марта этого года:

"SOCAR Turkey Energy стал 7%-ным акционером TANAP".