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    SOCAR Turkey Energy приобрела долю в TANAP

    Об этом заявил гендиректор TANAP Салтук Дюзйол

    Эскишехир. 17 апреля. REPORT.AZ/ "SOCAR Turkey Energy, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции, стала акционером проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного транспортировать азербайджанский газ в Турцию, и далее в Европу".

    Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

    По его словам, процесс подготовки к покупке 7% акций TANAP завершился в конце марта этого года:

    "SOCAR Turkey Energy стал 7%-ным акционером TANAP". 

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