SOCAR сдал в эксплуатацию 35-ю автозаправочную станцию в Румынии

Бухарест. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Илфове (Румыния) сдана в эксплуатацию вторая по счету автозаправочная станция под брендом SOCAR.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, АЗС находится на кольцевой дороге Бухареста на автомагистрали Турция-Венгрия. Тем самым, количество АЗС, действующих в Румынии под брендом SOCAR, достигло 35.

На открытии АЗС приняли участие вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов, депутаты парламента Румынии, президент румынской компании TRANSGAZ Ион Стериан, советник посольства Азербайджана в Румынии Ирфан Давудов, посол Турции в Румынии Осман Корай Эрташ, глава компании EY (Ernst&Young) по Азербайджану Ильгар Велиев, руководители ведущих компаний, представители Общества деловых людей Турции, сотрудники SOCAR Petroleum SA, проживающие и обучающиеся в Румынии азербайджанцы, представители СМИ.

На новой станции установлены три счетчика, способные одновременно обслужить 4 малых транспортных средства и 2 крупнотоннажные грузовые машины. На станции будет осуществляться продажа продуктов Nano 95, Nano 98 (бензин), Nano Dizel и Nano Super Dizel. На АЗС открыто 13 новых рабочих мест. В кафе Nar клиентам будут предложены азербайджанские блюда, а также круглосуточный бесплатный интернет.

Напомним, что SOCAR имеет автозаправочные станции уже в 17 регионах Румынии.