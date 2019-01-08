SOCAR: Проверки министерством налогов в SOCAR - обычное явление

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является крупнейшим налогоплательщиком в Азербайджане, и министерство налогов проводит в компании регулярные проверки. Проверки министерством налогов в SOCAR - обычное явление".

Об этом сообщили Report в SOCAR, комментируя проводимые министерством налогов проверки.

Отмечается, что, поскольку SOCAR является основным налогоплательщиком государства, такие проверки проводились и ранее, что естественно.

Таким образом, министерство налогов выполняет свою непосредственную функцию: "SOCAR всегда была и будет открыта для проверок министерства. Кроме того, SOCAR в целях обеспечения прозрачности по собственной инициативе уже много лет сотрудничает с Ernst&Young, одной из ведущих аудиторских компаний в мире. Указанная компания проверяет и утверждает публикуемые SOCAR ежегодные финансовые отчеты, и после объективной и нейтральной проверки отчеты предоставляются общественности. Тем самым SOCAR обеспечивает высокую прозрачность и точность своих отчетов".