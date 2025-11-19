Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    SOCAR провела мероприятие в рамках "Всемирной недели качества 2025"

    Энергетика
    • 19 ноября, 2025
    • 11:22
    SOCAR провела мероприятие в рамках Всемирной недели качества 2025

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR провела мероприятие в рамках инициативы "Всемирная неделя качества 2025".

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эта глобальная инициатива, отмечаемая примерно в 100 странах мира, способствует развитию культуры качества, распространению инновационных методов управления и укреплению идеи совершенства в организациях.

    Мероприятие, прошедшее в этом году под девизом "Думай иначе", направлено на продвижение современных подходов в SOCAR, совершенствование устойчивых систем управления качеством и укрепление отношений между сотрудниками.

    Также была представлена ​​информация о достижениях SOCAR в области качества за последние годы, реализованных проектах и ​​целях на ближайшие годы.

    В ходе панельных дискуссий выступили представители головного офиса SOCAR, SOCAR Turkey, Азербайджанского института метрологии и Азербайджанского института стандартизации.

    Во второй части мероприятия среди специалистов SOCAR был организован конкурс "Наша энергетическая история".

    SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilib
    SOCAR holds event dedicated to World Quality Week 2025

