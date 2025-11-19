SOCAR провела мероприятие в рамках "Всемирной недели качества 2025"

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR провела мероприятие в рамках инициативы "Всемирная неделя качества 2025".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эта глобальная инициатива, отмечаемая примерно в 100 странах мира, способствует развитию культуры качества, распространению инновационных методов управления и укреплению идеи совершенства в организациях.

Мероприятие, прошедшее в этом году под девизом "Думай иначе", направлено на продвижение современных подходов в SOCAR, совершенствование устойчивых систем управления качеством и укрепление отношений между сотрудниками.

Также была представлена ​​информация о достижениях SOCAR в области качества за последние годы, реализованных проектах и ​​целях на ближайшие годы.

В ходе панельных дискуссий выступили представители головного офиса SOCAR, SOCAR Turkey, Азербайджанского института метрологии и Азербайджанского института стандартизации.

Во второй части мероприятия среди специалистов SOCAR был организован конкурс "Наша энергетическая история".