SOCAR провела мероприятие в рамках "Всемирной недели качества 2025"
- 19 ноября, 2025
- 11:22
Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR провела мероприятие в рамках инициативы "Всемирная неделя качества 2025".
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эта глобальная инициатива, отмечаемая примерно в 100 странах мира, способствует развитию культуры качества, распространению инновационных методов управления и укреплению идеи совершенства в организациях.
Мероприятие, прошедшее в этом году под девизом "Думай иначе", направлено на продвижение современных подходов в SOCAR, совершенствование устойчивых систем управления качеством и укрепление отношений между сотрудниками.
Также была представлена информация о достижениях SOCAR в области качества за последние годы, реализованных проектах и целях на ближайшие годы.
В ходе панельных дискуссий выступили представители головного офиса SOCAR, SOCAR Turkey, Азербайджанского института метрологии и Азербайджанского института стандартизации.
Во второй части мероприятия среди специалистов SOCAR был организован конкурс "Наша энергетическая история".