SOCAR продаст дизтопливо Минобороны Украины

В 2019 году SOCAR поставил Министерству обороны Украины 13,5 тыс. тонн топлива

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Energy Ukraine стала одним из победителей тендера, объявленного Министерством обороны этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, Минобороны Украины 4 ноября объявило о результатах тендера на закупку 6,5 тыс. тонн дизельного топлива арктических марок.

Победителями тендера стали компании "Люкс Краина" и SOCAR Ukraine.

"Люкс Краина" одержала победу по первому лоту, предусматривающему закупку от 3 000 тонн с ценой 21 351 грн/т. По второму лоту 3 500 тонн выиграла компания SOCAR Ukraine с ценой 21 500 грн/т.

Также в тендере принимали участие компании "Глуско Украина", "Укртатнафта", "Фрагрант" и "Альянс Энерго Трейд". Конечный срок поставки ресурса - 10 декабря 2020 г.

Отметим, что в 2019 году SOCAR поставил Министерству обороны Украины 13,5 тыс. тонн топлива.