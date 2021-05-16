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SOCAR приостановила реализацию топлива в Украине

SOCAR приостановила реализацию топлива в Украине Наряду с SOCAR, компании OKCO, WOG также приостановили продажу премиальных сортов топлива и бензина
Энергетика
16 мая 2021 г. 18:09
SOCAR приостановила реализацию топлива в Украине

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Energy Ukraine с 15 мая приостановила продажу премиум сортов топлива и бензина на своих автозаправочных станциях (АЗС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с тем, что Кабмин Украины установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива, тем самым обеспечив государственное регулирование цен на рынке нефтепродуктов.

"15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время, компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива – NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисления дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора", – говорится в сообщении SOCAR Energy Ukraine.

Наряду с SOCAR, компании OKCO, WOG также приостановили продажу премиальных сортов топлива и бензина.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR Ukraynada yanacaq satışını dayandırıb

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