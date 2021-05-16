SOCAR приостановила реализацию топлива в Украине

Наряду с SOCAR, компании OKCO, WOG также приостановили продажу премиальных сортов топлива и бензина

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Energy Ukraine с 15 мая приостановила продажу премиум сортов топлива и бензина на своих автозаправочных станциях (АЗС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с тем, что Кабмин Украины установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива, тем самым обеспечив государственное регулирование цен на рынке нефтепродуктов.

"15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время, компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива – NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисления дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора", – говорится в сообщении SOCAR Energy Ukraine.

Наряду с SOCAR, компании OKCO, WOG также приостановили продажу премиальных сортов топлива и бензина.