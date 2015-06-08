​SOCAR приняла участие на юбилейном мероприятии в Университете нефти и газа в Плоешти

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Университете нефти и газа известного как нефтяная столица Румынии города Плоешти прошел симпозиум, посвященный 65-летию факультета "Механики и электронной инженерии".

Об этом Report сообщили из пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

На симпозиуме на тему "Факультет Механики и электронной инженерии - 65-летняя традиция, профессионализм, достижения", приняли участие сотрудники министерства экономики Румынии и представительства SOCAR в этой стране, дипломаты, эксперты в сфере нефти и газа.

Поприветствовав гостей, декан факультета Михаил Минеску рассказал о 65-летней деятельности и развитии факультета. Выступивший ректор Университета нефти и газа в Плоешти Михай Паску Джолоя поздравил профессорско-педагогический и студенческий состав вуза с юбилеем, заявил об успешном сотрудничестве учебного заведения с университетами нефти и газа США, России, Турции, Азербайджана, Украины, Казахстана, Туркменистана, Египта и других стран.

Затем был продемонстрирован видеослайд, посвященный 65-летию факультета, представлена краткая хронология о профессорах, сыгравших роль в создании факультета. Выступившие отметили вклад выпускников факультета в развитие энергосферы Румынии и многих других стран.

В заключение участники мероприятия побывали в действующих в университете лабораториях, ознакомились с созданными для студентов условиями.

Отметим, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев является почетным доктором Университета нефти и газа в Плоешти.