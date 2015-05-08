SOCAR приняла участие на международной выставке в Иране

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ На проходящей в Исламской Республике Иран (ИРИ) 20-й Международной выставке Нефть, газ и нефтехимия компания SOCAR представлена специальным стендом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

На открытии выставки присутствовали первый заместитель президента Ирана Исхаг Джахангири, министр нефти Бижан Намдар Зангане, президент национальной нефтяной компании Ирана Рокнэддин Джавади, члены парламента и представители зарубежных компаний.

Выступивший министр нефти Бижан Намдар Зангане рассказал об успехах, достигнутых нефтегазовой и нефтехимической промышленностью Ирана.

Отмечается, что стенд SOCAR вызвал интерес участников мероприятия, в том числе ответственных работников министерства нефти Ирана, представителей ряда зарубежных компаний и медиа.

Начальник отдела науки и техники компании Назим Велиев и директор иранского представительства SOCAR Октай Садыгзаде рассказали присутствующим о деятельности SOCAR, ответили на интересующие посетителей вопросы.

На 20-й Международной выставке Нефть, газ и нефтехимия участвовали около 1200 местных и 600 зарубежных компаний из 39-ти стран.