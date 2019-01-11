Рафига Гусейнзаде: SOCAR придает важное значение международному сотрудничеству по защите окружающей среды

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Глобальное потепление и климатические изменения являются одними из проблем, беспокоящих сегодня все человечество. В решении подобных проблем SOCAR придает важное значение международному сотрудничеству по защите окружающей среды.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала 11 января вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде на мероприятии под названием "Руководящие принципы по сокращению эмиссий метана", проходящем в столице Франции Париже по инициативе компаний BP, ENİ, Equinor, ExxonMobil, Shell, Total и Wintershall.

Рафига Гусейнзаде официально заявила на мероприятии о присоединении SOCAR к этой инициативе.

SOCAR с 2008 года является членом Руководящего комитета Организации партнерства по сокращению глобального сжигания газа GGFR (Global Gas Flaring Reduction) Всемирного банка. На основе осуществляемых проектов выбрасываемый ежегодно в атмосферу 1 миллиард кубометров газа в течение более чем 20 лет был собран и передан в пользование населения. Разработанные SOCAR эти проекты были два раза удостоены Экспертным советом Всемирного банка высшей награды.

Сегодня европейские страны придают серьезное значение тому, чтобы вся потребляемая продукция была из экологически чистого источника. Азербайджан занимает первое место среди основных 10 стран, экспортирующих нефть в Европейский Союз, по низкому показателю эмиссии попутного газа в ходе нефтедобычи.