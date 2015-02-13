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    ​SOCAR построит пять новых топливозаправочных станций в Грузии

    В этом году планируется сдать в эксплуатацию еще пять топливозаправочных станций и провести реконструкцию четырех станций

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ ЗАО "SOCAR Energy Georgia" построит пять новых топливозаправочных станций в Грузии. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    По информации, на сегодняшний день в соседней стране под брендом SOCAR функционируют 112 топливозаправочных станций и 1 газозаправочный пункт.

    В этом году планируется сдать в эксплуатацию еще пять топливозаправочных станций и провести реконструкцию четырех станций.

    Напомним, что в прошлом году на грузинский рынок импортировано в целом 314,7 тысяч тонн нефтепродукции, из которой 288,5 тысяч тонн приходится на долю продукции из Азербайджана. 

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