SOCAR за два года поставила в Италию около 16 млн тонн азербайджанской нефти

В Риме прошло 5-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Италия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Азербайджана.

Выступая на заседании комиссии, министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что в 2018 году товарооборот между двумя странами увеличился на 9,7%. Тенденция роста продолжалась в течение первых 9 месяцев 2019 года, составив 10,5%. В Азербайджане зарегистрировано 113 итальянских компаний в различных областях. Италия инвестировала в экономику Азербайджана 770 млн долларов, Азербайджан в Италию - 1,7 млрд долларов.

Министр подчеркнул, что экономическое сотрудничество с Италией, прежде всего, осуществляется в энергетическом секторе, Азербайджан является одним из основных поставщиков нефти в Италию. За последние два года SOCAR поставила в Италию 15,9 млн тонн азербайджанской нефти, 189 тыс. тонн нефтепродуктов и 43,7 тонн нефтехимической продукции. Он также рассказал о значении таких энергопроектов, как TAP.