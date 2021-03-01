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SOCAR Polymer увеличил прибыль от экспорта на 34%

SOCAR Polymer увеличил прибыль от экспорта на 34% В январе этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало продукцию на сумму 14,7 млн долларов США.
Энергетика
1 марта 2021 г. 15:14
SOCAR Polymer увеличил прибыль от экспорта на 34%

В январе этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало продукцию на сумму 14,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Это на 3,7 млн долларов США или на 33,6% больше, чем в январе 2020 года.

Напомним, что за январь 2020 года ООО SOCAR Polymer экспортировало в зарубежные страны продукции на сумму 11 млн долларов США.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.

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Версия на английском языке SOCAR Polymer increases its export earnings to 34%
Версия на азербайджанском языке Bu ilin ilk ayında “SOCAR Polymer” ixracdan qazancını 34 %-dək artırıb

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