    SOCAR Polymer увеличил экспортную выручку за два месяца почти на 18%

    Энергетика
    • 06 апреля, 2026
    • 15:52
    SOCAR Polymer увеличил экспортную выручку за два месяца почти на 18%

    ООО SOCAR Polymer в январе-феврале 2026 года экспортировала полимерную продукцию на $35,7 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на мартовский выпуск "Экспортного обзора" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

    По сравнению с тем же периодом прошлого года выручка выросла на $5,4 млн, или на 17,8%.

    Напомним, что общий объем экспорта ненефтегазового сектора Азербайджана за два месяца вырос на 19,7%, до $580,1 млн.

    ООО SOCAR Polymer была основана 16 июля 2013 года в рамках программы ускорения развития химической промышленности Азербайджана. Производственные объекты компании состоят из завода по производству полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и полипропиленового завода (ПП), расположенных на территории Сумгайытского промышленного парка (СХПП). Производственная мощность этих заводов, которые вступили в строй в 2018 и 2019 гг. составляет 184 тыс. полипропилена и 120 тыс. тонн в год полиэтилена высокой плотности. Государственной нефтяной компании Азербайджана принадлежит 57% доли в компании SOCAR Polymer.
    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Полимерная продукция Ненефтегазовый экспорт Центр анализа экономических реформ и коммуникаций
    "SOCAR Polymer" iki ayda ixrac gəlirlərini 18 %-ə yaxın artırıb
    SOCAR Polymer exports rise to $35.7M in January-February

