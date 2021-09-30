SOCAR Polymer увеличил доходы от экспорта на 74%

В январе-августе этого года SOCAR Polymer экспортировал продукцию на сумму 142,7 млн долларов США.

В январе-августе этого года SOCAR Polymer экспортировал продукцию на сумму 142,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 60,6 млн долларов или 73,8% больше.

В состав SOCAR Polymer входят заводы по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности с годовой производительностью соответственно 184 тыс. тонн и 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.