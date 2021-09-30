О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR Polymer увеличил доходы от экспорта на 74%

SOCAR Polymer увеличил доходы от экспорта на 74% В январе-августе этого года SOCAR Polymer экспортировал продукцию на сумму 142,7 млн долларов США.
Энергетика
30 сентября 2021 г. 12:53
SOCAR Polymer увеличил доходы от экспорта на 74%

В январе-августе этого года SOCAR Polymer экспортировал продукцию на сумму 142,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 60,6 млн долларов или 73,8% больше.

В состав SOCAR Polymer входят заводы по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности с годовой производительностью соответственно 184 тыс. тонн и 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR Polymer increases export revenues 74%
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Polymer” ixrac gəlirlərini 74 % artırıb

Самое важное

Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
30 сентября 2021 г. 11:14
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
30 сентября 2021 г. 10:51
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Баку состоялось 8-ое заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией
ФотоВ Баку состоялось 8-ое заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией
29 сентября 2021 г. 23:37
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине
Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине
29 сентября 2021 г. 16:18
СГБ: Призывающие к ненависти и вражде предупреждены об ответственности
СГБ: Призывающие к ненависти и вражде предупреждены об ответственности
29 сентября 2021 г. 15:40
Начался визит Эрдогана в Россию
Начался визит Эрдогана в Россию
29 сентября 2021 г. 14:20
Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников
Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников
29 сентября 2021 г. 12:04
В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов
В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов
29 сентября 2021 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi