​SOCAR: Покупатели газа в Европе должны договориться с продавцами в Туркменистане

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Существует ряд вариантов финансирования проекта строительства Транскаспийского газопровода.

Проект может быть реализован Еврокомиссией, Туркменистаном, Азербайджаном, Россией, Германией, или же какой-либо конкретной компанией и консорциумом".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.

По словам официального представителя SOCAR, при финансировании последнее слово за продавцами: "Основной вопрос здесь заключается в достижении договоренности между покупателями и продавцами.

То есть, покупатели "голубого топлива" в Европе должны договориться с продавцами газа в Туркменистане.

Что же касается Азербайджана, он должен согласовать вопрос транзита.

Мы согласны с этим, однако не вмешиваемся в процесс купли-продажи. Поэтому на данный момент мы не задумываемся о финансировании".