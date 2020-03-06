SOCAR планирует поставить в Беларусь 250 тыс. тонн нефти в марте

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует поставить в марте в Беларусь около 250 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом рассказал агентству БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Он отметил, что объем поставок SOCAR в марте увеличился, это будет третий танкер.

По его словам, первый танкер с нефтью для Мозырского НПЗ вышел сегодня из турецкого порта Джейхан: "С территории Украины сырье будет доставляться по нефтепроводу Одесса-Броды".

Замначальника Управления по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил Report, что в настоящее время с Беларусью существует соглашение о поставке двух танкеров азербайджанской нефти.

По его словам, компания может поставлять в Беларусь, наряду с азербайджанской, и нефть третьих стран: "Кроме того, SOCAR ведет торговлю нефтью третьих стран. Мы покупаем нефть других стран и продаем ее другим странам. В том числе и в Беларусь поставляем нефть третьих сторон”.

Он сказал, что SOCAR уже отправила первую танкерную партию объемом 90 тыс. тонн из турецкого порта Джейхан (Средиземное море) в Беларусь: "Вторую партию нефти планируется отправить ориентировочно 20 марта из грузинского порта Супса. Ее объем составит 85 тыс. тонн".