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    SOCAR Petroleum запустил продажи КПГ еще на одной АЗС

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня ЗАО SOCAR Petroleum начало продажи компримированного (сжатого) природного газа (КПГ, международное обозначение – CNG - Compressed Natural Gas) на автозаправочной станции SOCAR, расположенной на правой стороне дороги Сабунчу-Забрат в поселке Забрат Сабунчинского района.

    Об этом сообщили Report в SOCAR.

    Тем самым количество принадлежащих SOCAR Petroleum автозаправочных станций, которые продают компримированный (сжатый) природный газ, достигло 3.

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