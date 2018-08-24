SOCAR Petroleum запустил продажи КПГ еще на одной АЗС

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня ЗАО SOCAR Petroleum начало продажи компримированного (сжатого) природного газа (КПГ, международное обозначение – CNG - Compressed Natural Gas) на автозаправочной станции SOCAR, расположенной на правой стороне дороги Сабунчу-Забрат в поселке Забрат Сабунчинского района.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

Тем самым количество принадлежащих SOCAR Petroleum автозаправочных станций, которые продают компримированный (сжатый) природный газ, достигло 3.