​SOCAR Petroleum SA назвал объем продаж в Румынии в прошлом году

Дочерняя компания SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum SA назвала объемы продаж на автозаправочных станциях в 2018 году.

Как сообщили в SOCAR Petroleum SA в ответ на запрос Report, в прошлом году объем розничных продаж продукции составил 80 тыс. кубометров.

Компания вошла на румынский рынок с открытия 12 АЗС в 2011 году. На сегодняшний день сеть из 42 АЗС SOCAR охватывает 19 регионов Румынии.

SOCAR осуществляет оптовую и розничную продажу нефтепродуктов в Румынии на АЗС под собственным брендом через свою дочернюю компанию - SOCAR Petroleum SA.