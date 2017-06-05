SOCAR Petroleum: Бензин марки Ai-98 поступит в продажу в ближайшие дни

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ На автозаправочных станциях SOCAR в ближайшие дни вновь возобновятся продажи ввозимого из-за рубежа бензина марки Super Euro-98.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО SOCAR Petroleum.

“Вот уже несколько дней импортируемый Super Euro-98 исчез из продажи на АЗС. Это связано с сокращением объемов производства за рубежом и удовлетворением внутреннего спроса в этих странах. Вопрос уже нашел свое решение. Партия бензина Super Euro-98 уже отправлена из Беларуси и 10 июня достигнет Азербайджана. После проведения таможенных процедур 15-16 июня бензин поступит в продажу на автозаправочных станциях SOCAR”, - сообщили в SOCAR Petroleum.