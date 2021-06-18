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SOCAR перейдет на "зеленую энергию" в своих административных зданиях в Турции

SOCAR перейдет на "зеленую энергию" в своих административных зданиях в Турции SOCAR Turkey, дочерняя компания крупнейшего иностранного инвестора в Турции – Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), будет использовать "зеленую энергию" в своих учреждениях в Стамбуле с целью сокращения выбросов углекислого газа.
Энергетика
18 июня 2021 г. 12:58
SOCAR перейдет на зеленую энергию в своих административных зданиях в Турции

SOCAR Turkey, дочерняя компания крупнейшего иностранного инвестора в Турции – Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), будет использовать "зеленую энергию" в своих учреждениях в Стамбуле с целью сокращения выбросов углекислого газа.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом рассказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов.

По его словам, было принято решение об использовании "зеленой энергии" в общей сложности в 22 зданиях компании, включая 4 административных здания.

"Учитывая, что в 2021 году объем электроэнергии, используемой во всех наших учреждениях, включая головной офис в Стамбуле, достигнет 14,5 млн кВт/ч, мы можем сказать, что примерно в этом же объеме энергия ежегодно будет поставляться из возобновляемых источников", - сказал З.Гахраманов.

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Версия на английском языке SOCAR Turkey to use "green energy" in its office buildings
Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyədəki idarəetmə binalarında "yaşıl enerji"dən istifadə edəcək

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