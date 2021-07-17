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SOCAR: Ни на одной из морских платформ компании не зафиксирована авария

SOCAR: Ни на одной из морских платформ компании не зафиксирована авария В социальных сетях появилась информация о несчастном случае на одной из морских платформ.
Энергетика
17 июля 2021 г. 17:41
SOCAR: Ни на одной из морских платформ компании не зафиксирована авария

В социальных сетях появилась информация о несчастном случае на одной из морских платформ.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

"Сегодня ни на одной из морских платформ, эксплуатируемых SOCAR, не происходило аварий, операции продолжаются в нормальном режиме. Никто из наших работников на море не пострадал. Мы выяснили, что несчастный случай произошел в одной из компаний, не имеющих отношение к SOCAR, которая собирает металлолом на выведенной из эксплуатации платформе недалеко от поселка Сангачал. Согласно информации, в результате инцидента умер работник этой компании", - сказал он.

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Версия на английском языке SOCAR: No accidents on any of our offshore platforms recorded
Версия на азербайджанском языке SOCAR: İstismar etdiyimiz dəniz özüllərinin heç birində qəza baş verməyib

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