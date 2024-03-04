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SOCAR назвал сумму инвестиций в газификацию двух городов Турции

SOCAR назвал сумму инвестиций в газификацию двух городов Турции SOCAR Türkiye, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, за 4 года инвестировала 170 млн долларов США в газификацию городов Кайсери и Бурса.
Энергетика
4 марта 2024 г. 13:45
SOCAR назвал сумму инвестиций в газификацию двух городов Турции

SOCAR Türkiye, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, за 4 года инвестировала 170 млн долларов США в газификацию городов Кайсери и Бурса.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил глава отдела природного газа SOCAR Türkiye Фуад Ибрагимов.

По его словам, эти инвестиции были вложены в компаний "Кайсеригаз" и "Бурсагаз" в 2019-2023 годы.

Ибрагимов отметил, что за 4 года общее количество абонентов "Бурсагаз" и "Кайсеригаз" достигло 1,9 млн.

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Версия на английском языке SOCAR discloses amount of investments made in two cities of Türkiye
Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyənin iki şəhərinə yatırılan investisiyaların həcmini açıqlayıb

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