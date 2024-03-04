SOCAR назвал сумму инвестиций в газификацию двух городов Турции

SOCAR Türkiye, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, за 4 года инвестировала 170 млн долларов США в газификацию городов Кайсери и Бурса.

SOCAR Türkiye, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, за 4 года инвестировала 170 млн долларов США в газификацию городов Кайсери и Бурса.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил глава отдела природного газа SOCAR Türkiye Фуад Ибрагимов.

По его словам, эти инвестиции были вложены в компаний "Кайсеригаз" и "Бурсагаз" в 2019-2023 годы.

Ибрагимов отметил, что за 4 года общее количество абонентов "Бурсагаз" и "Кайсеригаз" достигло 1,9 млн.