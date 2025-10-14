SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВ

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выразила интерес к участию в проекте разработки месторождения Дунга в Казахстане.

Об этом сообщил Report вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.

Замминистра отметил, что между министерствами энергетики Казахстана и Азербайджана ведется активная работа по расширению сотрудничества в области разведки и добычи нефти между национальными компаниями "КазМунайГаз" и SOCAR.

"Подписан меморандум, в котором определен широкий спектр потенциальных совместных проектов. В частности, в отношении месторождения Дунга, расположенного в Мангистауской области, SOCAR выразила желание войти в проект. Сейчас идут активные переговоры, и мы ожидаем их результатов со стороны Министерства энергетики Азербайджана. Казахстан, со своей стороны, готов оказать всестороннюю поддержку", - отметил С. Жаркешов.

Отметим, что нефтегазовое месторождение "Дунга", расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области. Геологические запасы месторождения составляют 106 млн тонн нефти и более 6 млрд кубометров газа. Месторождение было открыто в 1966 году. Проект "Дунга" реализуется в рамках Договора о разделе продукции от 1 мая 1994 года, заключенного между "Оман Ойл Компании Лимитед" и правительством Казахстана.

В настоящее время участниками проекта являются Total E & P Dunga GmbH (60%), Oman Oil Company Limited (20%) и Partex Kazakhstan Corporation (20%), совместно именуемые "подрядчик". Оператором проекта является Total E & P Dunga GmbH.