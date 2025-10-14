Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 13:44
    SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выразила интерес к участию в проекте разработки месторождения Дунга в Казахстане.

    Об этом сообщил Report вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.

    Замминистра отметил, что между министерствами энергетики Казахстана и Азербайджана ведется активная работа по расширению сотрудничества в области разведки и добычи нефти между национальными компаниями "КазМунайГаз" и SOCAR.

    "Подписан меморандум, в котором определен широкий спектр потенциальных совместных проектов. В частности, в отношении месторождения Дунга, расположенного в Мангистауской области, SOCAR выразила желание войти в проект. Сейчас идут активные переговоры, и мы ожидаем их результатов со стороны Министерства энергетики Азербайджана. Казахстан, со своей стороны, готов оказать всестороннюю поддержку", - отметил С. Жаркешов.

    Отметим, что нефтегазовое месторождение "Дунга", расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области. Геологические запасы месторождения составляют 106 млн тонн нефти и более 6 млрд кубометров газа. Месторождение было открыто в 1966 году. Проект "Дунга" реализуется в рамках Договора о разделе продукции от 1 мая 1994 года, заключенного между "Оман Ойл Компании Лимитед" и правительством Казахстана.

    В настоящее время участниками проекта являются Total E & P Dunga GmbH (60%), Oman Oil Company Limited (20%) и Partex Kazakhstan Corporation (20%), совместно именуемые "подрядчик". Оператором проекта является Total E & P Dunga GmbH.

    SOCAR месторождение Дунга Казахстан Санжар Жаркешов
    SOCAR Qazaxıstanda "Dunqa" yatağının işlənməsi layihəsinə daxil ola bilər - EKSKLÜZİV

    Последние новости

    14:15

    Санжар Жаркешов: В перспективе Казахстан может использовать для транзита нефти и БТД, и Баку-Супса - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    14:11

    Песков: Путин и Эрдоган пока не договаривались о контактах по Украине

    В регионе
    14:03

    Китай ввел санкции против американских "дочек" южнокорейской Hanwha Ocean

    Другие страны
    14:00
    Фото

    Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в судебной сфере

    Внешняя политика
    13:58

    Ильгар Исбатов: Разработаны генпланы Ханкенди, Агдере, Ходжавенда и Ходжалы

    Инфраструктура
    13:56

    Эрдоган: Турция будет добиваться поддержки партнеров в восстановлении Газы

    Другие страны
    13:53

    Дуро Сесса: Во многих странах баланс между ветвями госвласти нарушен - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:46

    Эрдоган заявил, что намерен поддерживать тесные контакты с Трампом для сохранения мира в Газе

    В мире
    13:44

    SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    Лента новостей